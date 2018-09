Beschreibung

Alle Nachrichten aus einer Hand



MDR AKTUELL zeigt Ihnen mit der neuen App schnell und zuverlässig die neuesten und wichtigsten Nachrichten aus Mitteldeutschland, Deutschland und der Welt.



Immer informiert sein: Ein Nachrichtenüberblick am Morgen, schnell informiert zur Mittagspause oder zum Feierabend – mit der neuen MDR AKTUELL App wissen Sie den ganzen Tag, was los ist.



Kompakt. Präzise. Auf den Punkt. Die Redaktion der MDR AKTUELL App konzentriert sich auf das Wesentliche, damit Ihnen keine Zeit verloren geht. Nachrichten aus einer Hand.



Breaking News: Die App von MDR AKTUELL hält Sie mit Eilmeldungen und Push-Nachrichten stets auf dem Laufenden.



Die besten Videos, die stärksten Töne: Mit Videos, Audios und Texten informieren wir über die Themen, die für Sie zu Hause, im ganzen Land und weltweit wichtig sind.



Zu jeder Nachricht gibt es weiterführende Informationen.



Schneller Überblick – einfache Handhabung



In der App von MDR AKTUELL können Sie einfach und mit einer Hand navigieren: Die Nachrichten werden in der App chronologisch angezeigt. Mit Tipp auf die jeweilige Nachrichtenstory öffnen sich weitere Informationen, durch die Sie einfach navigieren können.



Videos, Bilder, Grafiken und Texte informieren kurz und knapp über die jeweilige Nachrichtenlage. Top-Themen werden regelmäßig aktualisiert, damit Sie keine Information verpassen.



Die App von MDR AKTUELL wird kontinuierlich weiter entwickelt. Feedback können Sie gern an unser Team senden unter app-support@mdr.de.