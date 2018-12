La Lettre Pro de la Radio est un magazine mensuel traitant l’actualité de la radio et de ses métiers. Tous les mois, le magazine, disponible en version print ou numérique, offre un vaste panorama de toute l’actualité de la radio française et internationale.

Cette Lettre professionnelle mensuelle permet aux professionnels d’obtenir des analyses, des chiffres clés et des contenus exclusifs sur les coulisses de la radio. Elle rassemble une équipe rédactionnelle de spécialistes du secteur.



L’application, en lien direct avec le magazine, permet de suivre en temps réel toute l’actualité quotidienne de la radio. Sous la forme d’articles, vous bénéficiez d’une vision et d’une analyses professionnelles de tous les secteurs de la radio : journalisme, nouveautés techniques et digitales, matériels, applications, programmation musicale, production, publicité audio, Imaging, emploi, consulting radio, invités, nominations, juridique, partenariats…



Si vous activez les notifications Push, vous bénéficiez d’alertes en fonction de l’importance de l’actualité et des informations à caractère urgent. Vous pouvez ainsi prendre instantanément connaissance de l’actualité. A chaque instant de la journée et ne rien manquer de l’actualité du média radio.



Vous pouvez aussi commenter et partager, sur vos réseaux sociaux, notre information. Et surtout, si vous êtes un professionnel de la radio, cette application vous permet d’interagir et d’envoyer à notre équipe rédactionnelle, toute votre actualité sous la forme de textes, de sons ou de vidéos qui seront traités pour être mise en ligne afin d’en faire bénéficier notre communauté.

Grâce à l’application La Lettre Pro de la Radio, vous êtes en prise en direct avec l’actualité de la radio et de ses acteurs. Cette application est entièrement gratuite.



La Lettre Pro de la Radio et son application sont éditées et publiées par la société EDITIONS HF, fondée en 2001 par Philippe Chapot, spécialiste des nouvelles technologies liées à la radio et aux médias et président du 400, premier Tiers Lieu et espace de Co-working en Corrèze.