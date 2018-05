"Pandaroo fait des efforts pour vous plaire toujours plus, et cherche à toujours s’améliorer !

Voici les dernières nouveautés, basées sur vos retours:

- amélioration du machine learning de l’analyse de texte: l’analyse est plus pertinente, les mots clés sont plus précis.

- ajouts de langues : Pandaroo parle russe aussi désormais (привет!)

- ajout de marquage supplémentaire markdown et du bouton correspondant dans la barre des tâches: le texte barré pourra vous être utile dans la gestion de vos to-do listes notamment!

- amélioration de l’export: l’esthetisme du rendu a été modifié"